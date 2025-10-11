Mario Simón: "Hugo está en ese momento dulce que entra en casa y pasan cosas"

El entrenador blanquinegro alababa la actuación del canterano, que hizo el 2-0

Mario Simón afrontó la victoria ante el Mérida con la tranquilidad habitual que le caracteriza. El entrenador de Unionistas mostraba su alegría por el gol de Abde y también por el comportamiento de Hugo de Bustos. Además, explicó por qué le dio minutos al debutante Gastón Vallés.

Valoración del encuentro. “Creo que el equipo estaba trabajando muy bien y ha hecho méritos en otros partidos para ir puntuando. Muy contento por los chicos. Ha sido una victoria merecida. A crecer y una semana más tranquilos”.

El gol de Abde. “Estoy contento. No es un gol que va a salir en los mejores goles de la temporada, sí es una situación que habíamos trabajado. Esas situaciones tienen transferencia a los partidos”.

La primera ventana de cambios, determinante para matar el partido. “Esa ventana nos ha dado mcho para aprovechar la velocidad de Aarón en los costados y Hugo está en ese momento dulce que entra en casa y pasan cosas. Y hay que aprovecharlo. Tiene una competencia muy buena con Abde y va en beneficiado del equipo”.

El debut de Gastón Vallés. “Ahí está su bagaje en temporada anteriores. Teníamos a Aarón en esa situación de darnos ruptura y hemos elegido a Gastón para que nos pueda ayudar. Está falto de ritmo, pero con el paso de las sesiones, nos podrá ayudar más”.

La situación de Pachón e Iván Moreno. “Es una semana de dos fichajes y eso hace que suba el nivel de los entrenamientos. La semana de Pachón e Iván Moreno ha sido bueno y sobre todo la de Pere, por eso ha sido titular”.

¿Habrá más fichajes? “Hay que ver qué pasa con Palmero. Solo nos quedaría con un solo elemento y Farru podría hacerlo puntualmente. No es una cosa que me vuelva loco. Tenemos que ser mejor equipo en todo”.

