Unionistas valora impugnar el partido ante el Bilbao Athletic: "El árbitro ha reiniciado el partido y el jugador ha seguido en el campo"

Mario Simón se marchaba contento por cómo jugó su equipo en Lezama, pero no estaba satisfecho con el empate. El entrenador dejaba claro que merecieron más en su comparecencia en sala de prensa.

Valoración. “Otro muy buen encuentro del equipo. Hemos sabido adaptarnos a las circunstancias del partido, hemos sido dominadores y el único aspecto negativo es que nos vamos con un punto. Hemos generado situaciones de peligro y el Bilbao Athletic no había generado mucho en la segunda parte. La línea defensiva ha estado sobresaliente y estamos en la línea de crecimiento. Me voy insatisfecho por el punto”.

La afición. “Desde que he llegado aquí, este club nunca falla. Son incondicionales. Han animado los cien minutos que ha durado el partido y eso es un plus para el equipo”.

El jugador expulsado del Bilbao Athletic se mantuvo unos segundos en el césped. “Es una acción bastante clara de segunda amarilla. No sé el motivo por el cual el jugador no se sale y amenaza la presión a nuestros centrales. Tendrá que valorar el club si tiene que tomar alguna medida. El jugador expulsado ha seguido jugando, no sé si un minuto o dos o el tiempo que haya sido. El árbitro ha reiniciado el partido y el jugador ha seguido en el campo”.