Mario Simón, sobre la jugada decisiva: "Siendo generoso, puede haber penalti"

El entrenador de Unionistas, Mario Simón, se mostraba muy contento por la victoria ante el Tenerife y también expresaba cómo vivió los compases finales con el posible penalti a Chapela.

Valoración. "Una victoria importante. Estamos en la lucha de estar lo más arriba posible y ganarle al Tenerife tiene mucho mérito. Solo habían perdido un partido fuera de casa. Tenemos el honor de haberles ganado los dos partidos a un equipo que ha arrasado en la Liga".

El posible penalti sobre Chapela. "Son acciones donde se te puede ir el trabajo de todo el partido. Muy dudosa. Siendo generoso, puede haber penalti".

La gestión de los cambios. "Cuando tienes las piezas tan ajustadas es difícil tocar y que la gente se adapte rápido al partido. No hemos acusado el ritmo. Hemos decidido no hacer el doble cambio del final con Olmedo y Álvaro".