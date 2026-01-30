Mario Simón y la llegada de Serpeta: “Su posición ideal es en banda derecha”

Mario Simón está pendiente de Chibozo para la convocatoria ante el duelo contra el filial del Celta. El entrenador también dejó claro que Serpeta jugará de extremo derecho y explica que el club todavía busca un '9'.

La convocatoria, pendiente de Chibozo. “La sacaremos en un rato. Tenemos la duda en cuanto a la tramitación de la licencia de Chibozo. Si está, irá. Masllorens y Serpeta se han integrado bien al grupo. Lo de Murcia fue una situación diferente porque el transfer se pidió el último día de mercado al en el que estaba cedido y no en el que pertenecía. Hoy ha recogido su visa de trabajo y si no pasa nada, estará disponible. El club está haciendo lo posible y lo imposible. Estamos en plazo y tiempo”.

La recuperación de Raúl Prada. “Mejorando. En principio va a viajar. Ya dije que iba a ser mejorando cada semana. Muchas veces le teníamos en la convocatoria, pero teníamos la duda entre Henry y él”.

¿Cuál es para ti la posición ideal de Serpeta en el campo? “Su posición ideal es en banda derecha. Es un jugador zurdo y que tiende a ir en diagonal. Ahí tendrá que ocupar la posición con Adam y Álvaro”.

El Celta Fortuna, un equipo con calidad individual y trabajo táctico. “Es un filial de Primera División con mucha calidad individual y mucho dinamismo. Tiene una estructura bien marcada y que va generando muchas ventajas por los movimientos de ruptura. Modifican mucho esas situaciones”.

Entrenamientos semanales. “Una semana irregular en ese aspecto para preparar el partido. Muchas veces no coge continuidad por cómo estaba el campo. A nivel de conceptos el equipo ha crecido mucho”.

Falta un ‘9’. “Correcto. Nuestra prioridad es cerrar ese jugador de arriba. Es algo que quieren todos los equipos de la categoría. No es fácil. No es un momento de elegir muchos perfiles”.