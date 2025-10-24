Mario Simón: "En el momento que alguien saca pecho, llega otro y lo mete para dentro"

Mario Simón puso el foco de lleno en el choque ante el Lugo y no quiere oír hablar de sacar pecho sobre las dos victorias consecutivas ante el Mérida y el Tenerife. Álvaro Santiago es baja y Ramiro está prácticamente descartado.

Poner el foco en el próximo partido. “Una victoria histórica e importantísima en un campo como ese. Pero tampoco era una cosa que no creyéramos, todo lo contrario. Los chicos están creciendo de una manera notable. Son dos victorias consecutivas ante dos equipazos como Mérida y Tenerife. En el momento que alguien saca pecho, llega otro y lo mete para dentro. El Lugo es otro equipo de playoff”.

Lesionados. “Tenemos la baja de Álvaro Santiago y casi segura la baja de Ramiro por un esguince”.

Sobre el Lugo. “Domina muchos recursos de juego combinativo y elaborado, transitan en pocos toques y en balón parado ha hecho muchos goles. A nivel individual puede estar entre los tres o cuatro mejores equipos de la categoría”.

La semana de Pachón, Roldán e Iván Moreno. “Muy bien. Era una situación de tener que viajar con 18. Seguramente, era la semana más difícil para mí. No podíamos doblar posiciones y lo entendieron. Aleix no jugó nada en las primeras jornadas, Pere Marco no jugó nada en las primeras jornadas…”.

Coincidencia con el Clásico. “Tengo pocas dudas. La gente va a estar con nosotros y va a mostrar fidelidad cada semana. La gente tiene muy claro que su primer equipo es Unionistas. El aforo no se va a volver afectado por eso. Yo no pongo los horarios y aunque nos quejemos no va a tener repercusión. Tenemos la suerte de que la gente es muy de Unionistas y no nos influye mucho”.