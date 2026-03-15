Mario Simón: "No es un buen partido, pero tampoco me parece desastroso"

Mario Simón llegaba a rueda de prensa y hablaba de un Barakaldo eficaz en el Reina Sofía. Además, quería quitar hierro a la derrota de sus futbolistas por 0-3.

Valoración. “Jugamos en una categoría tremendamente igualada y el Barakaldo es un buen equipo y ha sido eficaz. Hemos tenido una situación muy clara para ponernos 1-0 y no lo hacemos. Y luego el mazazo de encajar en una falta lateral nada más empezar la segunda parte. Hemos tenido llegadas y acercamientos. No es un buen partido, pero tampoco me parece desastroso”.

Gorjón, central. “La posición de Aleix es central, no lateral. Olmedo es un jugador importante. Igual que nos pasa con Prada, si queremos que recuperen su mejor nivel, tienen que entrar”.