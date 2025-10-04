Mario Simón: "No voy a generar esa psicosis de ganar"
El entrenador de Unionistas se marchaba satisfecho por la primera parte del equipo y dolido por la derrota
El entrenador de Unionistas se lamentaba por la derrota ante el Celta Fortuna y por no haber podido materializar de nuevo un duelo con uno más durante una hora.
Valoración. “Creo que hemos hecho una primera parte muy buena y hemos dominado. Cuando nos quedamos en superioridad, esa ansia de ganar te hace cometer errores. Nos ponemos por debajo en el marcador y nos cuesta reaccionar. Quedarse con diez es trampa, porque los equipos se repliegan y transitan. En la primera que llegan, nos hacen el gol”.
¿Miedo a ganar? “No vamos a generar esa psicosis de que tenemos que ganar sí o sí cada jornada porque esta competición es muy larga. Hay equipos con mal arranque que se acaban salvando. No voy a generar esa psicosis de ganar. Confío plenamente en la plantilla y en los chicos. No creo que el equipo haya sido inferior al Celta B”.
Las dos primeras ventanas de cambios. “Abde tenía una molestia en el abductor y hemos valorado si metíamos a Hugo antes. Pero Abde hizo tres acciones seguidas buenas. Metimos a Jota en el doble pivote y nos ha pedido el cambio por una sobrecarga. Por eso hemos hecho ese triple cambio”.
Expulsión de Olmedo. “Hay que hacérsela ver a la plantilla. Podemos perder un partido, pero no prescindir de gente que es importante. Es algo privado, pero tenemos que corregirlo”.
