Mario Simón: "No he visto las repeticiones, dicen que en el nuestro hay un fuera de juego"

El entrenador de Unionistas, Mario Simón, evitó hablar de polémica arbitral en el choque ante el Celta Fortuna y se mostró contento por el partido de sus jugadores.

Valoración. “Hemos competido bien y hemos tenido opciones de ponernos por delante. Y en una acción dudosa e injusta para nosotros, hemos encajado el primer gol. Hemos tenido situaciones de peligro y hemos controlado a un gran equipo como el Celta. Nos vamos con la imagen de un gran partido”.

Actuación arbitral. “No he visto las repeticiones, dicen que en el nuestro hay un fuera de juego. Esos detalles no nos están cayendo a favor. En nuestro caso, no nos está beneficiando. Sobre Vadik hay un impacto y le provoca sangre”.