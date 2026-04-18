Mario Simón: “No llevarnos los tres puntos de aquí es injusto”

El entrenador de Unionistas, Mario Simón, se lamentaba por no haber conseguido la victoria en el Román Suárez Puerta después del gran partido disputado por sus futbolistas.

Recuerdo a M4ría. “Me gustaría agradecer al Real Avilés el detalle con el ramo de flores y el minuto de silencio por María. Queríamos dedicarle esos tres puntos para ella”.

Valoración del partido. “Me voy con la sensación de que no llevarnos los tres puntos de aquí es injusto. Realmente ceo que hemos tenido el control todo el partido salvo esa segunda acción que hemos encajado. Es un punto en un campo difícil ante un Avilés que llevaba dos victorias seguidas”.

Patrones de juego. “Somos un equipo muy reconocible y sabemos lo que queremos desde el principio. Nos gusta apretar alto y ser verticales. Cuando no podemos, pues ser un equipo vistoso y que quiere la pelota. He disfrutado mucho viendo a mi equipo”.