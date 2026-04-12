Mario Simón: "Nosotros ya no tenemos que ponernos límites”

Mario Simón valoraba de forma muy positiva la victoria ante el Guadalajara y también llegar a los 47 puntos. Lo que dejó mucho más abierto fue su futuro en Unionistas.

Victoria ante el Guadalajara. “Llegas a 47 puntos que virtualmente te da la permanencia y era el objetivo del club desde que yo llegué. Es para estar muy contento por el trabajo de los jugadores. Nos quedan seis jornadas y tenemos un partido por delante ante el Avilés. Nunca nos hemos puesto límites, pero sí conciencia de la situación en la que estábamos. Nunca hemos privado al jugador de ilusionarse ni a la afición. Nosotros ya no tenemos que ponernos límites”.

¿Le gustaría renovar? “Estoy muy feliz aquí. Parece que has caído de pie. Estoy muy a gusto en el club, en la ciudad y me he visto muy identificado en la plantilla. Hay algo que me halaga mucho, es que el equipo es muy reconocible”.

¿Qué necesita Mario Simón para renovar en Unionistas? “Sentarnos con el club, valorar y tomar una decisión. Yo no me he sentado con Antonio ni yo he pensado si es lo que quiero para mi futuro. Es una conversación que se tendrá. Igual Antonio no piensa lo mismo. Cuando él quiera nos sentaremos y valoraremos todo”.

Diez minutos de descuento. “Creo que no habían pasado tantas cosas para alargar tanto el partido. El árbitro nos dijo que le gustaba dejar jugar. Como siempre sabéis, intento estar al margen de la decisión de los árbitros. Con el resultado tan corto, genera nervios. A mí me ha parecido excesivo”.