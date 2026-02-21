Mario Simón no quiere hablar de playoff: “Me parecería muy atrevido”

Mario Simón se mostraba muy contento por la quinta victoria en seis partidos de Unionistas, aunque no quería oír la palabra playoff en el devenir de la competición.

En el mejor momento de la temporada. “La primera vuelta conseguimos enlazar una serie de victorias, pero nunca habíamos hecho tres consecutivas. Hoy lo hemos conseguido. Estamos en un buen momento del equipo, en el que confía todo lo que hace y está muy seguro en las áreas. Otra victoria más en casa”.

¿Se puede hablar de playoff? “Me parecería muy atrevido. Una cosa es ser ambiciosos, que lo somos, y otra cosa es confundirnos. De mi cabeza no va a salir nada que no sea la permanencia. Hay que cumplir ese objetivo. Y si se consigue, estar lo más arriba posible”.

Aire nuevo con los fichajes. “El aire fresco que ha entrado es para ser ambiciosos, de querer hacer las cosas bien… hay que trabajar conceptos que ya estaban adquiridos con jugadores que se han ido”.

Descanso en la plantilla. “Va a haber premio. Vamos a darle dos días de descanso. El partido de Cáceres es el más difícil que nos queda en la segunda vuelta”.