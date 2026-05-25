Era un secreto a voces aunque el técnico trataba de desviar la atención. Mario Simón no seguirá en Unionistas la próxima temporada y así se lo ha confirmado al club salmantino, tal y como puede adelantar SALAMANCA24HORAS.COM.

El director deportivo Antonio Paz trató de renovar al entrenador manchego y esperó a final de temporada para conocer la versión del entrenador, aunque su marcha estaba cantada desde hace semanas.

El propio Paz ya cuenta con una lista de entrenadores para suplir a Mario Simón desde principios de mayo, pero no había movido ficha a la espera de la respuesta de Mario Simón.