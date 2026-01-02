Mario Simón: "Nuestro objetivo es mantener la base de la plantilla y no pensamos hacer una revolución"

El entrenador de Unionistas, Mario Simón, afrontó la primera rueda de prensa de 2026 y buscará los tres primeros puntos del año este sábado en Lasesarre. Además, desveló en rueda de prensa los nombres de Álvaro Santiago o Iván Moreno como posibles salidas.

Regreso tras el parón. “Son semanas un poco atípicas que hay que recuperar el tono físico tras el parón de las vacaciones. Hay que centrarse en el partido. En Nochevieja y Año Nuevo, el jugador tiende a despistarse”.

Mercado de invierno. “Con cierta tranquilidad. Nuestro objetivo es mantener la base de la plantilla y no pensamos hacer una revolución. Hay jugadores que están participando poco y tienen que valorar su futuro. Hay algún jugador que sabe su situación en cuanto minutaje. Hay nombres como Álvaro Santiago que ya sabe que va a tener pocas oportunidades. Luego hay otros que también tienen que valorar como Iván Moreno, que no lo queremos sacar pero si decide salir, no vamos a retener a nadie”.

Lateral izquierdo. “Valorando situación. Ahora no es fácil porque los equipos se han movido pocos. No es fácil encontrar históricamente en esta posición en Primera RFEF. Con la apertura del mercado, se abre la opción de Henry”.

El Barakaldo, un equipo fuerte físicamente y que defiende hacia adelante. “Lo has definido bien, es un equipo físico y presionante que va hacia adelante, que corrige esfuerzos y por competitividad. Por dentro tiene jugadores con mucha calidad como Sabin, que puede marcar la diferencia, y también con la velocidad en banda”.

Convocatoria. “No la tenemos todavía. Hugo va a ser baja casi segura. El tema de Álvaro Gómez, por acumulación de tarjetas. ¿Henry? Puede ser. Lo normal es que entre en la convocatoria”.