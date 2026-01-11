Mario Simón: "Dentro de un partido igualado, las situaciones más claras han sido para Unionistas"

Mario Simón expresaba que su equipo fue merecedor por ocasiones de la victoria dentro de un partido igualado. Además, también explicaba en sala prensa las titularidad de Marco Coronas y Henry Hiobi.

Valoración. “Creo que ha sido un partido muy igualado, muy competido. En cuanto a ocasiones, conforme hemos ido creciendo en el partido, tenemos tres o cuatro situaciones bastante claras. Dentro de un partido igualado, las situaciones más claras han sido para Unionistas. Ellos tienen la del larguero, que también es bastante clara”.

Varios tocados por gripe. “Prada con gripe, Pachón también… Álvaro se levantó hoy también fastidiado. Acabamos la primera vuelta fuera del descenso y compitiendo y con portería a cero”.

La titularidad de Marco Coronas. “Cuando la dinámica no es buena y encajas mucho en las últimas jornadas, vienes el parón de Navidad y tuvimos la derrota dolorosa de Barakaldo. Pensamos que había que tocar la portería y ya estuvo a buen nivel contra Pontevedra”.

¿Qué cualidades tiene Henry Hiobi para debutar en Primera RFEF? “En su día a día ha crecido mucho. Se enfrentaba a los carrileros más importantes de la competición. No hemos querido correr riesgo con la amarilla, porque ha habido una falta después. En nuestro día a día ha estado a buen nivel defensivo y no queríamos modificar todo el sistema ni teníamos otro jugador que se adaptase al lateral izquierdo”.

¿Ha habido un partido antes y otro después del cambio? “Sí. No sabemos si por el nivel o por la estructura. Ya estábamos más a pares y hemos ganado con la figura de Luis por delante, que estaba cerca de Kike Márquez. Nos costaba llegar un poco en el centro del campo en las segundas jugadas”.

¿Con otros 21 puntos se salvará Unionistas? “No lo sé. Lo que pasa que, con esos 21 puntos para mí, hay que quitarle tres jornadas. No tengo dudas de que el equipo se va a salvar. No me cabe duda de que lo va a conseguir”.

¿Está contento con su plantilla? “Con mi plantilla estoy encantado. Hay jugadores muy diferentes y muy buenos en la categoría. A partir de ahí, todo el que venga a sumar”.