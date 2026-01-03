Mario Simón: “Es un partido impropio de este equipo”

El entrenador de Unionistas, Mario Simón, pedía disculpas a la afición y apoyo a sus jugadores tras perder por 5-0 ante el Barakaldo en Lasesarre.

Valoración de la goleada encajada. “El partido está marcado por el gol tan tempranero en el minute 1 y a partir de ahí no entramos en el partido. Fueron superiores en todas las acciones. Es un partido impropio de este equipo. No sé el motivo, tengo que analizarlo bien, no hemos conseguido entrar en el partido y el Barakaldo ha sido totalmente superior durante los noventa minutos”.

Situación mental. “Estamos en ese bache de resultado y quizá también puede ser de juego, que no hemos visto al Unionistas de toda la temporada. Hay que levantarse, corregir y preparar el partido de casa contra el Zamora”.

Pide apoyo a sus jugadores. “Es un momento para apoyar y arropar a los jugadores. Son los que nos hicieron salir de una situación complicada al principio. Es el peor partido desde mi llegada, pero es algo que no se puede permitir. Sabíamos el partido que nos íbamos a encontrar y no nos ha sorprendido nada, pero nosotros no hemos entrado en el partido. Pedir disculpas a la afición”.