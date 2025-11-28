Mario Simón, pendiente de la climatología y el estado del campo para decidir el once de Unionistas ante el Ourense

Ramiro Mayor, Prada y Juanje son bajas seguras para el duelo en O Couto

Mario Simón en rueda de prensa
Mario Simón en rueda de prensa

Mario Simón guarda sus cartas ante la prensa para enfrentarse al Ourense CF. El técnico de Unionistas admite que está pendiente del estado del campo y de la climatología para tomar la última decisión sobre el once inicial.

Se guarda la convocatoria. “Saldrá a lo largo de la mañana. Hay alguna situación que estamos pendientes de ver. Tenemos un par de jugadores que arrastran molestias durante la semana y esperamos a ver qué dicen los fisios. No me refiero a Ramiro ni a Prada, que están en su fase final de la recuperación”.

Suplir a Juanje. “Ha sido importante en minutaje. Estas situaciones se van a producir durante la temporada. El buen rendimiento de la plantilla en cómputo general y de Juanje hace que alguno de los otros no haya podido entrar. Vamos a valorar la situación del terreno de juego y la climatología, que parece que habrá lluvia seguro. Si el campo no está bien, buscaremos otro perfil de jugador”.

Playoff. “Me alegra que la gente se ilusione. A nivel interno, es una palabra que ni valoramos. Todos tenemos los pies en el suelo y la competición es tan igualada, que cuando no seas capaz de conseguir buenos resultados vas a la zona baja”.

Ourense CF. “Un partido igualado. Hemos encontrado unos patrones de juego que se adecuan a sus jugadores. Seguramente se decidan por detalles. El balón parado será fundamental y queremos seguir en la línea que hemos mostrado: agresivos y valientes con la pelota”.

Dani Llácer. “No tengo el gusto de conocer a nivel personal. A nivel profesional dejó un buen recuerdo a pesar de no acabar la temporada con unos números en casa muy buenos. Yo veo al Ourense con las ideas claras y lo que quiere hacer, lo tiene muy bien trabajo”.

También te puede interesar

Lo último

stats