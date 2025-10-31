Mario Simón y el problema en el ‘3’ en Unionistas: “Hay que buscar soluciones internas”

Mario Simón afronta con máxima exigencia el duelo ante el Bilbao Athletic y explicaba las opciones para jugar de lateral izquierdo debido a la baja de Raúl Prada.

Partido importante para poder salir de los puestos de descenso. “Partido importante como todos los demás y con dificultad máxima. En la novena jornada no miro la clasificación. El equipo transmite buenas sensaciones y capacidad de ir creciendo y no le damos importancia a la clasificación”.

Soluciones a la ausencia del ‘3’. “Raúl Prada va a ser baja y estamos esperando las pruebas para valorar la situación. Jan Encuentra es alternativa y tenemos varias situaciones más como Farru o como la de Hugo. Cuando uno está con esta situación, con ambas bajas, hay que buscar soluciones internas”.

¿Sube algún canterano para completar la convocatoria? “No. Creemos que tenemos soluciones internas y han trabajado cinco jugadores de la cantera con nosotros. Les estamos conociendo. Tampoco queremos hacer viajar a ningún chico sin que tenga opciones de jugar”.

Puntos fuertes del Bilbao Athletic. “Estamos ante una de las mejores canteras de España. Está en esa dinámica negativa que todos los equipos la cogen durante la temporada. Hemos analizado muy bien sus partidos porque hay partidos en los que han hecho muchos méritos. Ir a Lezama no es más fácil que ir a Tenerife”.