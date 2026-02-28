Mario Simón: “Un punto importante en un campo muy difícil”

Mario Simón quería poner al alza el punto logrado por Unionistas ante el Cacereño. El técnico unionista hablaba en rueda de prensa de partido equilibrado tras el 1-1 y también mandaba un mensaje de agradecimiento a la afición charra.

Valoración. “Partido con muchas situaciones puntuales, con muchas dinámicas, con momentos… el partido ha empezado muy bien a nuestro favor. Después llegó la situación puntual del empate. Ahí se equilibró el partido. Cuando el partido estaba controlado en la segunda parte, llegó el gol de córner de ellos. Y luego se jugó poco. Carlos la cruzó y Pere llegó a empatar. Un punto importante en un campo muy difícil”.

Segunda parte. “Hemos empezado muy bien en la segunda parte con esa situación de Chibozo. Teníamos la sensación de que estaba más cerca nuestro gol. Veía situación de que estábamos haciendo peligro y que en cualquier momento podíamos hacer el gol”.

La actuación de Salvi. “Ninguna duda con él. Tenemos un gran portero y nos ofrecerá un gran rendimiento. El punto se lo merece él por esa acción en la que sale más marcado. No hay dudas de su nivel y no hay que hacer leña”.

El desplazamiento de mil unionistas. “Es lo más importante de hoy y la plantilla se ha ganado partidos como este”.