Mario Simón: "Cuando tú quieres estar con los mejores, tienes que tomar mejores decisiones"
El entrenador lamentaba la expulsión de Mounir en la segunda mitad
Mario Simón se marchaba enfadado por la expulsión de Mounir ante el Bilbao Athletic que fue decisiva en el encuentro.
Expulsión de Mounir. “Por eso insistimos mucho en que hay que relativizar todo, que no sean partido a vida o muerte y esa sensación de que hay que ganar sí o sí desde el minuto 1 a cualquier precio. Hemos sido víctima de nuestros errores. Creo que hemos hecho una buena primera parte con muchas situaciones de centro y el partido podía caer de cualquier lado. Esas decisiones nos condicionan el partido y nos hacen sufrir para sumar un punto. Hay que valorar el punto porque hemos sabido sufrir”.
Valoración del partido. “Nunca sabemos con once que hubiera pasado en esta situación. Para mí, cuando tú quieres estar con los mejores, tienes que tomar mejores decisiones”.
¿Ha hablado con los jugadores? “Intento que se enfríe todo. Hay que dejarle su espacio al futbolista y que recapacite. Esos detalles marcan el devenir de los partidos. No es una mala acción de Jan porque es una acción de no riesgo y ahí tenemos que interpretar que es una cesión y tenemos que evitar eso. Mounir es reincidente y no podemos perder a un jugador que no tiene tarjeta amarilla”.
Clasificación. “¿Firmábamos estar a cuatro jornadas del final a cuatro puntos del playoff? Yo sí. En Avilés el equipo hizo muy buen partido y hoy creo que es un partido equilibrado, creo que hemos sido víctimas de nuestros errores”.
La lesión de Serpeta. “Él el miércoles llega un poco cargado en el isquio. El jueves se le hacen pruebas y no tiene lesión. El viernes se reincorpora con el grupo y hace lo que hace el grupo y un poco más. Y sí es verdad que el sábado, en el prepartido, en una carrera él se nota un pequeño tirón. Habrá que hacerle pruebas para ver si es la sobrecarga que tenía o si es una lesión”.
El hombro de Olmedo. “Ha sido un pequeño susto y creo que no va a ir a más. Acumulado al cansancio, hemos decidido sacarlo y no podíamos perder otro jugador. Creemos que no tiene ningún tipo de lesión y contamos con él para Valdebebas”.
