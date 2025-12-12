Mario Simón, sobre el Racing Ferrol: “Es un equipo hecho para el ascenso directo”

El técnico de Unionistas, Mario Simón, alabó la propuesta del Racing Ferrol y señaló a los gallegos como uno de los candidatos al ascenso directo contra el Tenerife.

Semana de trabajo. “Una semana más corta y extraña, te cambian un poco los días. El lunes el equipo hizo un esfuerzo importante por remontar e intentar ganar ante la Ponferradina. Ahora nos enfrentamos a un equipo que está hecho para ascender directamente, del nivel del Tenerife”.

Sobre el Racing Ferrol. “Ha ido mejor. La semana pasada, tanto la de Ourense y la de Ponferrada, habían caído algunos jugadores. No hemos tenido ninguna baja en eso sentido. Lo único los jugadores que siguen en alguna situación fuera de grupo como la de Aarón y la sanción de Gastón”.

Puntos fuertes del rival. “Domina muchas situaciones de juego y con jugadores desequilibrante. Tiene buen balón parado y transita bien. Es un equipo hecho para el ascenso directo. Es un equipo con una idea muy clara y muy definida en ese 4-3-3 con mucho fútbol y llegada a portería. Tiene un punto con mucha movilidad y también tiene otro punta con mucha ruptura”.

El ‘9’ para Ferrol. “Trastoca cualquier baja. A partir de ahí, el que salga nos va a dar un gran nivel. El momento en el que Pere fue titular nos dio muchas cosas y Pachón nos puede dar potencia y velocidad. Tenemos alternativas como la de Carlos o Abde. No es ningún drama que Gastón no esté”.

La lesión de Raúl Prada. “Poco a poco integrándose en las sesiones. Ya dije la semana pasada que iba poco a poco estaba volviendo. No está para jugar ni para viajar. Tenemos la posibilidad de meterle en el banquillo. Hace dos semanas tuvimos más dudas por la situación de varios jugadores en Ourense”.