Mario Simón reconoce el rompecabezas en la defensa y descarta a Prada contra la Ponferradina

Mario Simón lleva toda la semana dando vueltas a la defensa por las bajas por sanción y lesión y las dudas de algunos de sus efectivos. El técnico unionista descarta a Raúl Prada y no desvela quién será el encargado de salir como titular en el lateral izquierdo.

Jugar en lunes. “Una semana muy larga. El futbolista quiere jugar y competir y se te va haciendo larga. Cuando llegan los últimos días, te focalizas en el partido. Tenemos muchas ganas de que llegue para estar con nuestra afición”.

Rompecabezas en la defensa. “Vamos a ver la última sesión, aunque sabéis que por sanción perdemos a Farru y Jan. Ramiro está en su primera semana con el grupo, Prada no está disponible y Álvaro ha tenido molestias. Como tú dices, un rompecabezas. Cuando los jugadores han tenido que jugar en otra posición, se ha visto que están comprometidos”.

Pinceladas de Nafti en la Ponferradina. “Han adelantado un poco la presión y tienen un inicio más corto. Los jugadores de arriba están apareciendo más en zona de creación y tienen mucho talento. Una de sus virtudes es cómo atacan los espacios. Están hechos para estar en zona de playoff”.

Mercado de invierno. “Yo estoy bastante contento con la plantilla. Desde que yo llegué, el nivel que ha dado y el compromiso es muy grande. Igual la posición que tenemos que cubrir, por la baja de Palmero, es la del lateral izquierdo y esta semana incentiva esa necesidad. Y luego puede haber que algún jugador con pocos minutos pueda salir. Si mantenemos el bloque, es un paso adelante en la segunda vuelta”.