Mario Simón: "Si alguien merece ganar, somos nosotros"
El entrenador unionista lamentaba no haber tenido mejor toma de decisiones en los últimos metros
Mario Simón no se iba satisfecho con el punto sumado ante el Lugo y explicaba que tuvieron las mejores ocasiones en el Reina Sofía para llevarse la victoria
Valoración del empate. “Tengo la sensación de que el punto me sabe a poco por el desarrollo del partido. Hemos hecho una gran primera parte, no dejando que el Lugo se acercase a la portería. Me da la sensación de que cada giro que hacíamos, teníamos peligro en la portería rival. En la segunda parte no hemos sido tan presionantes y tienen el más uno con la situación del portero. Si alguien merece ganar, somos nosotros”.
Al equipo le ha faltado colmillo en los últimos metros. “Más que colmillo, tomar alguna mejor decisión. Los carriles exteriores están libres y lanzar un poco antes. O elegir mejor. No estoy contento con el punto, pero sí con el trabajo de los chicos. Son siete puntos de los últimos nueve y tres porterías a cero”.
¿Cuánto porcentaje tiene de la reacción de Unionistas? “¿En porcentaje? Cero. Los chicos tienen ilusión y alegría, que el futbolista se levante con la sensación de querer venir a entrenar. Y e un porcentaje muy alto para la afición. Se jugaba el Madrid – Barça y teníamos a mucha gente animando”.
¿Cuánto le queda a Gastón Valles para estar al 100%? “Creo que ha hecho un buen partido. Es un ‘9’ corpulento. Cuando uno sale en la segunda parte, no es fácil adaptarse al ritmo de partido. Sus minutos con Mérida y Tenerife fueron buenos y creo que su aportación es positiva. Creo que está en el camino y tiene que seguir trabajando porque son muchos meses sin competir”.
La lesión de Prada. “Llevaba toda la semana con una ciática. Estábamos calentando con doce y no se vio preparado para competir. Viene de hacer un partido de un nivel muy alto y no tenemos ese recambio ahora mismo”.
