Mario Simón, sobre el Tenerife: “En el momento en el que pisa el acelerador, es determinante”

El entrenador de Unionistas deja fuera de la convocatoria a Iván Moreno, Pachón y Luis Roldán, además del lesionado Álvaro Santiago

Primer entrenamiento de Mario Simón como entrenador de Unionistas
Primer entrenamiento de Mario Simón como entrenador de Unionistas

La visita de Unionistas al Heliodoro Rodríguez López también llevará a más de trescientos aficionados charros a Tenerife. Mario Simón afronta el partido con ilusión y deja fuera de la convocatoria por decisión técnica a Iván Moreno, Pachón y Luis Roldán.

Visita al Heliodoro. “Partido bonito. Venimos de una victoria y vamos a un escenario inmejorable. Es un partido para exponerse. Es un partido bonito para nuestra plantilla y a disfrutar. No es tu liga, son tres puntos más como otros. Vamos a ir a intentar ganar, a intentar puntuar. Pero somos dos equipos con objetivos completamente distintos”.

Máxima atención en el cuerpo a cuerpo contra Enric y De Miguel. “Es difícil contrarrestar eso. Tiene muchos registros con duelos directos, balón parado, superioridad técnica y física. Eso les hace haciendo ser determinantes en las áreas. En el momento en el que pisa el acelerador, es determinante”.

Convocatoria. “Se quedan fuera Iván Moreno, Pachón, Luis Roldán y la baja de Álvaro Santiago por lesión. Han entrenado todos muy bien y ha sido una decisión muy difícil”.

Un desplazamiento de 300 aficionados. “Se habla cada semana en casa y cada semana fuera. Solo se lo podemos recompensar con trabajo. Es un gran desplazamiento”.

También te puede interesar

Lo último

stats