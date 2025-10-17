Mario Simón, sobre el Tenerife: “En el momento en el que pisa el acelerador, es determinante”

La visita de Unionistas al Heliodoro Rodríguez López también llevará a más de trescientos aficionados charros a Tenerife. Mario Simón afronta el partido con ilusión y deja fuera de la convocatoria por decisión técnica a Iván Moreno, Pachón y Luis Roldán.

Visita al Heliodoro. “Partido bonito. Venimos de una victoria y vamos a un escenario inmejorable. Es un partido para exponerse. Es un partido bonito para nuestra plantilla y a disfrutar. No es tu liga, son tres puntos más como otros. Vamos a ir a intentar ganar, a intentar puntuar. Pero somos dos equipos con objetivos completamente distintos”.

Máxima atención en el cuerpo a cuerpo contra Enric y De Miguel. “Es difícil contrarrestar eso. Tiene muchos registros con duelos directos, balón parado, superioridad técnica y física. Eso les hace haciendo ser determinantes en las áreas. En el momento en el que pisa el acelerador, es determinante”.

Convocatoria. “Se quedan fuera Iván Moreno, Pachón, Luis Roldán y la baja de Álvaro Santiago por lesión. Han entrenado todos muy bien y ha sido una decisión muy difícil”.

Un desplazamiento de 300 aficionados. “Se habla cada semana en casa y cada semana fuera. Solo se lo podemos recompensar con trabajo. Es un gran desplazamiento”.