Mario Simón: “Estamos tres puntos más cerca de nuestro objetivo”

Mario Simón se mostraba muy contento por los tres puntos en Tajonar, por la portería a cero y también por el debut de Abde Saidi. Además, recalcaba de forma continua que el objetivo es la permanencia.

Valoración. “Un partido bastante igualado y competido. En la primera parte ha habido dominio alterno y la ocasión más clara es para nosotros con Chibozo. En la segunda parte hemos tenido más control y hemos estado más asentados en el campo. Y nos hemos adelantado en un balón parado y el segundo gol nos dio la confianza y tranquilidad”.

Los cambios de Pere y Mounir. “Han sido dos circunstancias negativas. No hay lesión, de momento son molestias de Pere. Viendo un perfil del rival, dejamos a Chibozo arriba para buscar la ruptura. Y Mounir tenía un golpe en la rodilla y ha hecho debutar a Abde. Creo que ha cumplido bien. Todos han ofrecido muy buen nivel”.

Victoria clave. “Es importante por ganar a un rival directo, la cuarta victoria en los últimos cinco partidos y otra portería más a cero. Estamos tres puntos más cerca de nuestro objetivo, que es la permanencia. Hay que valorar mucho este mes de enero y el principio de febrero para llegar lo más holgado posible al tramo final”.