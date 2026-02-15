Mario Simón: “Estamos tres puntos más cerca de nuestro objetivo”
El entrenador unionista valoraba de forma muy positiva el debut de Abde Saidi
Mario Simón se mostraba muy contento por los tres puntos en Tajonar, por la portería a cero y también por el debut de Abde Saidi. Además, recalcaba de forma continua que el objetivo es la permanencia.
Valoración. “Un partido bastante igualado y competido. En la primera parte ha habido dominio alterno y la ocasión más clara es para nosotros con Chibozo. En la segunda parte hemos tenido más control y hemos estado más asentados en el campo. Y nos hemos adelantado en un balón parado y el segundo gol nos dio la confianza y tranquilidad”.
Los cambios de Pere y Mounir. “Han sido dos circunstancias negativas. No hay lesión, de momento son molestias de Pere. Viendo un perfil del rival, dejamos a Chibozo arriba para buscar la ruptura. Y Mounir tenía un golpe en la rodilla y ha hecho debutar a Abde. Creo que ha cumplido bien. Todos han ofrecido muy buen nivel”.
Victoria clave. “Es importante por ganar a un rival directo, la cuarta victoria en los últimos cinco partidos y otra portería más a cero. Estamos tres puntos más cerca de nuestro objetivo, que es la permanencia. Hay que valorar mucho este mes de enero y el principio de febrero para llegar lo más holgado posible al tramo final”.
