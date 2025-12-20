Mario Simón, sobre la utilización de las tarjetas FVS: “Lo pedimos cuando el jugador nos dice que lo pidamos”

Mario Simón expresaba su disgusto en sala de prensa por el desarrollo del partido ante el Cacereño y explicaba tanto la mala utilización de las tarjetas FVS como la situación de diez goles encajados en los últimos cuatro partidos.

Valoración del partido. “Seguramente más con el desarrollo del partido que con el punto. Hay que darle valor a cualquier punto, aunque no es lo que deseamos en casa. El desarrollo no ha sido el esperado y hemos recibido dos goles justo después de marcarlos. No ha sido nuestro mejor partido con balón”.

Diez goles encajados en cuatro partidos. “Cuando encajas, si analizas cada uno de los diez goles, tienen una circunstancia diferente. Algunos podemos hacer más, otros son detalles. Si encajamos en defensa de área, trabajamos defensa de área; si encajamos en balón parado, trabajamos el balón parado. Intentamos no dejar nada al azar”.

Mala toma de decisiones del FVS. “Parece que el último penalti a Pere podía ser, ahora me dicen que no estaba tan claro. Lo pedimos cuando el jugador nos dice que lo pidamos. Luego el último, que ya no teníamos, me parece el más claro. Siempre hay que tener esa última bala para los últimos minutos”.

¿Cuándo espera la incorporación del lateral izquierdo? “La buena noticia para nosotros es que llegue Prada a un nivel bueno. Es prácticamente un fichaje. Hemos tenido que ir poniendo parches. Pero que volvamos el día 29 y Prada esté a un nivel aceptable. Es una posición que tenemos que cubrir. No podemos ir a esperar cosas a final de mercado”.