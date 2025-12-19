Mario Simón: "Venimos de hacer dos penaltis y con el VAR cualquier detalle te puede marcar"
El entrenador de Unionistas afirma que cuenta con toda la plantilla para medirse al Cacereño
Mario Simón cuenta con toda la plantilla para enfrentarse al Cacereño en el duelo de despedida del 2025. El entrenador de Unionistas señala como errores individuales tras haber recibido ocho tantos en los últimos tres partidos y recuerda que quiere una lateral izquierdo.
A cerrar el 2025 con victoria. “Tenemos esa oportunidad de hacerlo aquí en casa con nuestra gente. Hay que aprovecharlo, que termines este año con una victoria necesaria y merecida. Hemos tenido situaciones mucho más urgentes, el equipo está en una dinámica positiva y todos firmábamos irnos a final de año en la posición que estamos”.
¿A qué achaca los ocho goles recibidos en los tres últimos partidos? “Son detalles que tenemos que controlar. Hay muchas situaciones puntuales. Los detalles marcan la diferencia. Venimos de hacer dos penaltis y con el VAR cualquier detalle te puede marcar”.
Puntos fuertes del Cacereño. “La clasificación es anecdótica porque es un equipo que empezó bien y fuera de casa es el séptimo. Nos van a exigir, transitan bien y tienen velocidad arriba”.
Enfermería. “Prada se ha incorporado con el grupo como uno más y Aarón lleva desde el miércoles con el grupo. A día de hoy no tenemos ninguna baja”.
Puntuación. “Si empezamos a contar en la jornada 3, la jornada es bastante buena. Los puntos están bien, pero las sensaciones nos hacen creer en lo que estamos trabajando. Las sensaciones de los tres partidos son de un equipo que juega de tú a tú. La segunda parte ante la Ponferradina es muy muy buena”.
Ventanas de cambios. “Nosotros tenemos muchas virtudes como equipo, somos valientes, presiona alto y una de nuestras no virtudes, es que el jugador quiere jugar tanto que, hasta que no está para jugar, a mí me limita un poco. Nos pidió el cambio Pere y tres minutos después nos lo pidió Jota. No nos da tiempo a valorar y es un debe para mí tener que ajustar las ventanas y los cambios”.
Mercado de invierno. “Espero que tranquilo. Lo más importante es mantener nuestra base. Hay jugadores que están participando menos y no queremos tener a nadie que no esté a gusto. Nosotros no nos vamos a oponer a quien quiera mirar opciones. Hay que reforzar el lateral izquierdo”.
¿Ha propuesto algún nombre a la dirección deportiva? “Yo propuse cuando se nos abrió la posibilidad del lateral izquierdo y no se llegó a ningún acuerdo y no se pudo. Yo siempre intentaré participar activamente en lo que yo puedo porque me gusta ver bastante fútbol en directo y eso te da mucha información. Las segundas vueltas son más difíciles sumar”.
