Mario Simón: “Cada vez veo el ritmo más alto y más nivel competitivo”

Mario SImón atendía a los medios de comunicación en la previa del partido entre el Arenas Club y Unionistas de Salamanca. El técnico reconocía que habían profundizado en las tareas tácticas y restaba importancia a llevar diez días sin preparador físico en el club.

Semana de trabajo. “Los entrenadores lo que queremos es tiempo. Esta semana, a pesar de jugar sábado, no vamos con la premura de la semana anterior. Estoy muy contento porque, a pesar del poco tiempo, se vieron pinceladas de lo que queremos. Cada vez veo el ritmo más alto y más nivel competitivo”.

Robar en campo rival siempre es importante, pero en Gobela puede ser decisivo. “Ellos te exigen mucho y tienen muy automatizado jugar con el punta y con los extremos muy desequilibrantes. Si vas muy alto, te pueden encontrar; pero también pensamos que no podemos dejarles jugar cómodos. Tenemos que tener equilibrio e intentar ser presionantes”.

¿Quién se está haciendo cargo de la preparación física y cómo puede afectar al equipo llevar diez días sin PF? “Cuando tú llegas con esta premura de tiempo, el preparador físico queda a un segundo plano. El trabajo de gimnasio lo están llevando los fisios y el trabajo de fuerza lo hemos hecho con ellos. El martes tenemos que tener solventada la situación. No nos ha acarreado ningún hándicap”.

El lateral izquierdo Henry Hiobi, a prueba. “Lo tenemos que valorar en el club. Él pidió venir a entrenar, a estar en forma y a que lo viéramos. Puede jugar por dentro y fuera. Viene de una lesión larga y le falta ritmo de competición”.

La situación de Aarón Piñán. “Entrenado en situaciones de no contacto para no arriesgar hasta que esté el alta médica”.