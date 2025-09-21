Mario Simón: “Es una victoria de la afición y de los jugadores”

Mario Simón se mostraba muy contento por la reacción del equipo ante el Real Avilés y con la remontada final. Además, valoró de forma muy positiva la actitud del público.

Valoración. “Cuando se ha puesto el partido más difícil y no habíamos hecho méritos para encajar dos goles, el equipo tiene alma y cree. La afición ayuda mucho y empuja mucho. Es una victoria de la afición y de los jugadores”.

La entrada de Hugo de Bustos al campo. “Hugo viene de hacer buenos partidos, igual de carrilero o en otras posiciones. Ha tenido un virus en esta semana. Es un chico de aquí que quiere crecer y es un potencial tremendo. Abde viene sin pretemporada en este caso y nos podía dar algo diferente”.

Las revisiones del FVS. “Son los que nos tienen que ayudar. Desde nuestra posición a veces es difícil ver todo. Han sido ellos los que nos han ayudado con la de Ramiro y luego con el penalti”.