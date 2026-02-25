Martín Rechimón desvela el secreto del BM Salamanca: “La confianza del equipo en el proceso”

El Balonmano Salamanca lleva cinco victorias seguidas y ha dejado atrás el farolillo rojo de la tabla para colocarse en la octava posición. El técnico Martín Rechimón pone al alza el compromiso de sus jugadores y quiere más en el tramo final de la campaña.

¿Hasta cuándo dura el subidón de la parada final y la victoria ante el líder? “Duró hasta el lunes que volvimos a poner los pies sobre la tierra y entrenamos. Esto sigue, tenemos que disfrutar del momento, pero hay que ser realista y vienen partidos muy difíciles. El domingo vamos a León, luego viene Camargo… tenemos que ser conscientes de que lo que conseguimos es bueno, pero hay que ser igual o más duro”.

Han pasado de ser últimos a ganar cinco partidos seguidos. ¿Cuál es el secreto? “No cambiamos nada. El trabajo es el mismo, el modelo de juego es el mismo. Lo que sí creo es que tuvimos derrotas duras con partidos que se fueron en los últimos minutos. Teníamos chicos nuevos en la categoría y ahora ya tienen más experiencia. La confianza del equipo en el proceso ha sido importantísima”.

Hay que disfrutar de los momentos felices sin perder el foco. “Nosotros nos habíamos propuesto el objetivo de la permanencia. Sabíamos que iba a ser duro porque veíamos resultados muy parejos y la zona baja iba a estar apretada. Nos habíamos dicho que tendríamos que rondar los veinte puntos para la permanencia. Hoy los tenemos, pero no está claro que sea una zona cómoda. Hay que buscar la octava plaza y si podemos apuntar más arriba, lo vamos a intentar”.

Esperaba una temporada así al tomar las riendas del club. “Esperaba una temporada que iba a ser dura, porque el año pasado en diciembre ya no se jugaba por nada porque había dos descendidos. El verano fue movido porque nos fuimos enterando de algunas bajas en la plantilla que no contábamos y el inicio de liga fue muy complicado. Fueron tres derrotas muy duras. No encontrábamos el juego. Creíamos que iba a ser una temporada dura y terminamos la primera vuelta en descenso. Ahora da fruto el trabajo que venimos haciendo desde agosto”.

¿Qué es lo mejor y lo peor de su equipo? “Lo mejor es la unidad que tenemos. Cada uno sabe el rol que tiene y lo asume. Al que le toca estar desconvocado, están apoyando. Los que tienen que defender, lo hacen al 100%. La portería nos está acompañando. No quiero sonar a que está todo bien, lo peor ahora mismo no te lo sé decir. Se nos escaparon partidos en la primera vuelta por precipitarnos, pero también creo que esas derrotas son hicieron crear el aprendizaje”.

¿Y dónde puede mejorar la próxima campaña el club? “Yo creo que le falta un poco de rotación, sobre todo en la primera línea. Tuvimos un verano complicado en bajas con chicos que iban a venir a estudiar aquí y no se pudo cerrar. Eso sería lo idílico”.

¿Le gustaría seguir en el BM Salamanca? “Tengo contrato hasta junio y me imagino que tendré un tipo de reunión estas semanas. Me gustaría escuchar el proyecto, porque es un año de elecciones. Esto es año a año”.