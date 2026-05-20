Martín Rechimón no seguirá al frente del BM Salamanca

Martín Rechimón no seguirá al frente del Balonmano Salamanca. El técnico argentino cuajó una gran temporada a los mandos del equipo charro y su estilo dio una permanencia muy holgada a los ‘hombres de negro’.

“Desde la entidad queremos agradecer su trabajo, dedicación y calidad humana durante la temporada que, sin duda, ha contribuido al crecimiento del club en todos los aspectos”, aseguran desde la entidad charra.

En los próximos días, el Balonmano Salamanca tendrá que mover ficha para anunciar a su siguiente entrenador del equipo de Primera Nacional.