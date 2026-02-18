Martina Domínguez logra el bronce en el Campeonato de España de Tiro con Arco

Martina Gemma Domínguez se subió al tercer puesto del bajón del Campeonato de España de Tiro con Arco. La deportista del ArcoTormes participó en el campeonato disputado en el Recinto Ferial de Valladolid el campeonato de España de tiro con arco en sala para todas las categorías inferiores a sénior.

La deportista charra logró un nuevo récord de Castilla y León en la categoría de arco compuesto de menos de 15 años. En la competición individual, Martina Gemma Domínguez fue eliminada en semifinales obteniendo la cuarta plaza de la clasificación.

En categoría mixta, la deportista del ArcoTormes formó pareja con el arquero de Ponferrada Erik Merayo. Ahí lograron la medalla de bronce ante el equipo de la Comunidad de Madrid

“ArcoTormes se siente muy satisfecho por este gran resultado, ya que va en la línea de sus objetivos, que no son otros que la promoción del tiro con arco, fundamentalmente entre las categorías inferiores”, explican desde el club charro.