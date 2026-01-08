La Media Maratón Ciudad de Salamanca contará con 2.300 dorsales

La decimocuarta edición de la Media Maratón Ciudad de Salamanca se disputará el 1 de marzo de 2026. El pistoletazo de salida se dará a las 10:30 horas desde el Paseo de la Estación y, 21 kilómetros después, los participantes cruzarán la meta situada en el parque de La Alamedilla.

"Nosotros queríamos evolucionar con una nueva imagen y darle una nueva dimensión. La Catedral es el emblema. Nuestro eslogan es 'corre con luz propia'", indican los organizadores de la Media Maratón Ciudad de Salamanca.

La prueba está organizada por el Club Deportivo Popular Media Maratón de Salamanca y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca, Junta de Castilla y León y Policía Local de Salamanca.

"Una prueba consolidada y reconocida como una de las más importante del atletismo popular a nivel nacional. Salamanca se convertirá en el escenario de una fiesta deportiva", explica la concejala de Deportes, Almudena Parres.

La cuota de inscripción será de 20 euros hasta el 31 de diciembre y será cinco euros más cara a partir del 1 de febrero. El cupo máximo de inscripción es de 2.300 dorsales.

Y tendrá una sorpresa, tal y como anuncia Almudena Parres: "La Media Maratón incorpora en el recorrido la fachada de la Universidad de Salamanca y será memorable para los corredores".

En la bolsa del corredor, los atletas se encontrarán una camiseta deportiva y productos de la tierra y una vez cruzada la línea de meta se les entregará a cada participante una medalla conmemorativa y avituallamiento líquido y sólido.

Los ganadores obtendrán 400 euros, los segundos clasificados lograrán 300 euros y los terceros clasificados tendrán un premio de 250 euros. Además, si un participante masculino logra el récord de la prueba (lo tiene Rafa Iglesias desde 2014 con 1:06:44) ganará 250 euros extra; igual que si una atleta baja de los 1:14:42 de Mónica Gutiérrez en 2020, también sumará 250 euros extra a su premio final.