Los mejores atletas sub16 de Castilla y León lucen en Salamanca

Las Pistas del estadio Helmántico acogieron durante la tarde de este sábado el Campeonato Autonómico de atletismo y el relevo 4x100. La prueba estuvo organizada por la Federación de Atletismo de Castilla y León.

La acción comenzó a las 15:30 horas con la prueba de martillo y tuvo su final alrededor de las nueve de la noche con el 4x100 femenino.

En este campeonato pudieron inscribirse atletas con licencia federada por Castilla y León en vigor y que estuviesen en posesión de marcas mínimas, conseguidas en el período establecido.