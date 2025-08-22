El Mérida golea a Unionistas en el Memorial UDS

El Memorial UDS se fue con todo merecimiento a Mérida. Los de Fran Beltrán aprovecharon la endeblez defensiva de Unionistas para golear por 2-5 en Las Pistas.

Oriol Riera colocó de inicio una esquema 1-5-3-2 con Unai Marino en portería; Álvaro Gómez, Jan Encuentra, Álvaro Santiago, Hugo Fon y De Bustos en defensa; Roldán, Juanma y Jota en la medular; y con Iván Moreno y Pachón como jugadores más adelantados.

La primera mitad desnudó todas las carencias ofensivas y defensivas de Unionistas: en área propia, un equipo vulnerable; con balón, un equipo con muchos receptores de espaldas y sin profundidad. Además, el centro del campo es incapaz de imponerse en duelos.

El Mérida, que no necesitó desplegar buen juego, se fue 0-3 al descanso con mucha naturalidad. Los emeritenses aprovecharon los graves errores de Unai Marino (que regaló el 0-1 a Álvaro García) y de Jan Encuentra (que cabeceó el 0-3 de forma inexplicable hacia su portería) para meter el Memorial UDS en el bolsillo.

En el descanso, Oriol Riera retiró a Jota y Roldán y colocó en la medular a los canteranos Tomás y Huguito. Los charros buscaron la reacción, pero lo que vieron fue el 0-4 obra de Álvaro García.

La entrada de De la Nava cambió la cara ofensiva de Unionistas. Los charros redujeron diferencias con un dudoso penalti sobre De la Nava que convirtió Álvaro Gómez desde los once metros. Y, a quince minutos para el final, Tomás hacia el 2-4 en un balón perdido dentro del área.

En los compases finales del choque, el Mérida hizo el definitivo 2-5 en un rebote de Artola para levantar el trofeo del Memorial UDS.