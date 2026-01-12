Meritorio debut de la salmantina Carla Domínguez en los Campeonatos de España de Ciclocross

El pasado fin de semana, del 9 al 11 de enero, la localidad conquense de Tarancón se convirtió en el epicentro del ciclismo nacional con la celebración de los Campeonatos de España de Ciclocross. El evento tuvo lugar en el paraje de la ermita de Riánsares, un escenario cuya prominencia del terreno resultó ideal para la exigencia técnica de esta modalidad.

La selección de Castilla y León contó entre sus filas con la presencia de la salmantina Carla Domínguez, quien firmó una actuación sumamente meritoria en su estreno en una cita de este calibre. La prueba fue dominada por la ciclista Mirari Gotxi Olartekoetxea, que se alzó con la victoria con un tiempo de 44:03.

Domínguez González cruzó la meta en la vigesimonovena posición de la clasificación general, a 8:48 de la vencedora. Sin embargo, el dato más relevante de su participación es que la salmantina logró finalizar en la decimocuarta posición de su categoría, un resultado notable teniendo en cuenta que se trata de su primer año como junior.

Este debut cobra especial importancia dado que Carla se estrenaba en una disciplina que comenzó su temporada en octubre, demostrando una rápida adaptación y un gran potencial competitivo dentro del panorama nacional.