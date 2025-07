Meyers y Djaldi-Tabdi dejan clara la ambición de Perfumerías Avenida

El departamento de comunicación de Perfumerías Avenida sigue acercando los nuevos fichajes a su público y dos nuevas jugadoras han dado sus primeras versiones tras firmar por el conjunto azulón.

Clarince Djaldi-Tabdi deja claro que no tuvo dudas de firmar cuando Perfumerías Avenida le contó el proyecto: “Cuando Salamanca contacto conmigo y Anna me llamó, me gustó mucho el proyecto que ella me propuso. Salamanca es un club que se identifica por el rendimiento y tener ambición y valores. Es algo que vi cuando estaba en Basket Landes. Yo necesito todo eso entorno a mí para estar en las mejores condiciones, rendir y disfrutar de este nuevo objetivo. Por eso creo que Salamanca era la mejor opción para este año para seguir siendo ambiciosa”.

Y de ambición habla claro Abby Meyers. “Tengo mis propios objetivos. Quiero ganarlo todo. Pero será feliz si, al final de todo, podemos decir que lo dimos todo cada día en entrenos y en partidos, si estuvimos juntas y nos fortalecimos juntas como equipo y como familia”, declara la estadounidense.