Miguel Ampuero y Luis Delgado encabezarán una lista a la presidencia de Unionistas

Unionistas tendrá que elegir presidente en los próximos meses. El mandato de Roberto Pescador ya toca a su fin y dos nuevas personas se están moviendo para construir una directiva fuerte que sea capaz de ganar las elecciones.

Según puede confirmar SALAMANCA24HORAS.COM, Miguel Ampuero y Luis Delgado son esas dos cabezas visibles que están trabajando para formar un grupo directivo para los próximos tres años. En la próxima candidatura también desaparecerán algunos de los pesos pesados de la actual Junta, cuyo tiempo al frente del club ya está agotado.

El pasado 13 de noviembre, el propio Luis Delgado se sorprendía con una pregunta de este medio de comunicación sobre si le haría ilusión ser presidente. “Bueno, a ver… como ilusión, ¿a quién no le haría ilusión ser presidente de su club? Creo que cualquier socio de Unionistas diría que sí. Que lo vea algo realizable. Creo que, hablando un poco más en serio, es un puesto de mucha responsabilidad. Yo no me veo como candidato, pero si saliese una candidatura continuista… Cuando me has preguntado es la primera vez que lo he pensado”, expresaba el actual directivo.