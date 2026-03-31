Miguel Ampuero, nuevo presidente de Unionistas

Miguel Ampuero es el nuevo presidente de Unionistas, tal y como ha informado el propio club este martes en un comunicado oficial. Su candidatura fue la única presentada y no ha sido objeto de reclamaciones en el plazo abierto por la Junta Electoral.

La nueva Junta Directiva de Unionistas se compone de Flavio Martín, Antonio Eusebio Jiménez y Luis Ignacio Delgado como vicepresidentes; Ignacio Sánchez Galán como secretario y Ángel Vicente Albarrán como tesorero. Javier José Prior, Andrés Manuel Martín, Adrián Diarte y Ernesto Castaño ejercerán de vocales.

La Junta Directiva entrante ha mandado un mensaje de agradecimiento a Roberto Pescador "por su dedicación, entrega y compromiso a lo largo de todos estos años". El aludido, por su parte, le ha dado la enhorabuena a Ampuero y su equipo y ha prometido estar siempre de su lado.