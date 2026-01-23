Miguel Serrano se rompe y será baja varias semanas en el Salamanca CF UDS

Mala suerte para Miguel Serrano. Uno de los fichajes de invierno del Salamanca CF UDS tendrá que estar varias semanas fuera de los terrenos de juego. El extremo salió de titular ante el Valladolid Promesas y tuvo que ser sustituido en los minutos finales de la primera mitad.

Según el parte del club, Miguel Serrano sufre una microrrotura muscular en el aductor de su pierna derecha y su evolución marcará los plazos de la reincorporación al grupo.

"Desde el Salamanca UDS le deseamos una pronta recuperación y le enviamos mucho ánimo y fuerza para este proceso", manifiestan desde el club charro.