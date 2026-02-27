Mil aficionados alentarán a Unionistas en Cáceres
El equipo charro vuelve a lograr un gran desplazamiento dentro de la Primera RFEF
“Unionistas nunca juega solo”. No solo es un dicho lanzado al aire, es una realidad. La realidad de una afición que acompaña a los suyos en las buenas y en las malas. Este sábado, el conjunto de Mario Simón se verá las caras con el Cacereño en el campo municipal Príncipe Felipe (16:15 horas). Y lo hará con mil aficionados charros en las gradas.
“Eso es otra locura más de ellos. Ya me sorprendió cuando, hace dos semanas, en Pamplona se les escuchaba tanto. Mil a Cáceres me parece una locura”, reconoce el portero Salvi.
La afición charra viajará en masa a Cáceres para disfrutar del primer partido de la historia entre ambos conjuntos en suelo extremeño y busca forjar la amistad con los aficionados del Cacereño.
