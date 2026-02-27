Mil aficionados alentarán a Unionistas en Cáceres

“Unionistas nunca juega solo”. No solo es un dicho lanzado al aire, es una realidad. La realidad de una afición que acompaña a los suyos en las buenas y en las malas. Este sábado, el conjunto de Mario Simón se verá las caras con el Cacereño en el campo municipal Príncipe Felipe (16:15 horas). Y lo hará con mil aficionados charros en las gradas.

“Eso es otra locura más de ellos. Ya me sorprendió cuando, hace dos semanas, en Pamplona se les escuchaba tanto. Mil a Cáceres me parece una locura”, reconoce el portero Salvi.

La afición charra viajará en masa a Cáceres para disfrutar del primer partido de la historia entre ambos conjuntos en suelo extremeño y busca forjar la amistad con los aficionados del Cacereño.