Más de mil judokas de Castilla y León se darán cita el 8 de marzo en el pabellón municipal Würzburg Silvia Domínguez

Presentación del XI Campeonato Doryoku con más de mil judokas de Castilla y León

Más de mil judokas de Castilla y León visitarán este domingo 8 de marzo Salamanca con motivo del XI Campeonato Doryoku que se desarrollará en el pabellón municipal Würzburg Silvia Domínguez.

El campeonato que lleva por nombre 'Irene Martín Ruano', en homenaje permanente a su memoria y a su familia, bajo el lema 'El esfuerzo es la mejor recomensa' reunirá a 1.023 judokas y se desarrollará sobre 26 tatamis simultáneos, con la participación de 40 jueces cinturones negros del club y la colaboración de 150 voluntarios.

La concejala de Deportes, Almudena Parres, junto al director técnico de Judo Club Doryoku, Fernando Díaz, así como el coordinador deportivo, Ricardo Martín, han presentado el torneo en la mañana de este lunes en el Ayuntamiento de Salamanca expresando que "estos eventos generan un importante impacto en la economía salmantina".

Los judokas que participarán proceden de municipios como Carbajosa de la Sagrada, Cabrerizos y Castellanos de Moriscos, así como de Ponferrada con edades comprendidas entre los 4 y 16 años.

En este XI Campeonato Doryukp participan judokas con discapacidad visual, intelectual y judokas con autismo, integrados plenamente en el desarrollo del campeonato junto al resto de compañeros.