Mil judokas disfrutan del campeonato Irene Martín Ruano

El pabellón de Würzburg Silvia Domínguez acogió durante la mañana de este domingo la decimoprimera edición del Campeonato Doryoku, bautizado como Irene Martín Ruano.

Más de mil judokas de toda Castilla y León se dieron cita en Salamanca con el lema “el esfuerzo es la mejor recompensa”, con 26 tatamis simultáneos, la participación de 40 jueces cinturones negros del club y la colaboración de 150 voluntarios.

Los judokas que participaron proceden de municipios como Carbajosa de la Sagrada, Cabrerizos y Castellanos de Moriscos, así como de Ponferrada con edades comprendidas entre los 4 y 16 años.

En este XI Campeonato Doryoku también participaron judokas con discapacidad visual, intelectual y judokas con autismo, integrados plenamente en el desarrollo del campeonato junto al resto de compañeros.