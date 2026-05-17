Dos millares de atletas conquistan la XIV Carrera Cívico Militar San Fernando 2026

La decimocuarta edición de la Carrera Cívico Militar San Fernando volvió a ser un éxito. Durante toda la mañana del domingo, comenzando con las pruebas infantiles y siguiendo con la carrera absoluta, más de dos mil personas disfrutaron de una mañana de deporte, valores y cultural de la Defensa en Salamanca.

Pero no solo fue una cita deportiva, puesto que también tuvo su parte solidaria. La organización destinó dos mil euros de lo recaudado a la Asociación Piel de Mariposa.

Con esta carrera, Salamanca se vistió de gala. El pistoletazo de salida tuvo lugar en la glorieta del Torreón, realizada en homenaje al Regimiento REI número 11, y finalizó en el propio patio de armas en el cuartel Arroquia.

La carrera absoluta comenzó a las 11:00 horas, mientras que momentos antes lo hicieron las pruebas infantiles. Todos los participantes recibieron una camiseta con el lema “Fortaleza, lealtad y valor”, además de un “Todo por la Patria”, un botón charro en uno de los laterales y por supuesto el escudo del REI 11.

Los ganadores fueron Adrián Martín (33:15) y Paula García (38:34). En podio estuvo copado por Pablo López y Cristofer Regalado en chicos y por Sandra Santamaría y María Gómez en féminas.