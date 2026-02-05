Dos minutos sin animar al equipo: así protestará la afición de Unionistas ante los arbitrajes
Fondo Popular ha anunciado esta medida para el duelo ante el Ourense CF
El próximo sábado, a las 18:30 horas, Unionistas recibirá en casa al Ourense CF en el estadio Reina Sofía. El encuentro llega todavía con los 'ecos' el nefasto arbitraje sufrido por los charros ante el Celta Fortuna y con la baja del capitán Ramiro Mayor, que ha sido sancionado con dos partidos.
La medida de la afición, anunciada a través de Fondo Popular, será no animar durante los dos primeros minutos de partido en el Unionistas - Ourense CF. "Los aficionados permaneceremos en silencio mientras se exhibirá una pancarta reivindicativa dando más empaque a la protesta. Tras esos minutos, el apoyo al equipo continuará con normalidad", desde dicha peña.
Además, quiere incidir en que "se trata de una acción puntual, simbólica y respetuosa, acordada de forma participativa por la comisión de debate de Fondo Popular".
También te puede interesar
Lo último