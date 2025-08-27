El Mirat Team brilla en la Volta a Portugal con podios y maillots en todas las clasificaciones

El Mirat Team culminó su primera participación en la Volta a Portugal con un balance sobresaliente que lo consolida como uno de los conjuntos revelación del ciclismo femenino. A pesar de bajas de última hora, las corredoras mostraron fortaleza y ambición desde el inicio, peleando por todas las clasificaciones y logrando una despedida inmejorable de la temporada.

En la etapa inaugural entre Santarem y Almeririm, el equipo controló la jornada y colocó a Adriana Vargas y Frauke Bruylandts en el podio, mientras Laida Alzola se vistió con el maillot de la montaña y Naxara Odriozola se adueñó de la clasificación de jóvenes. La guinda llegó con la victoria por escuadras.

La segunda jornada tuvo a Laida Hierro como gran protagonista. Tras una temporada repleta de podios, la ciclista firmó su primera victoria, respaldada por un bloque que mantuvo el control de todas las clasificaciones. Vargas sumó el maillot de los puntos, Hierro consolidó la montaña y el Mirat Team reforzó su liderato por equipos.

El cierre en Montejunto, con un exigente final en alto, volvió a mostrar la solidez del conjunto. Irene Moreno y Laida Alzola completaron un nuevo doble podio que selló el segundo y tercer puesto en la general individual.

El balance final incluyó el maillot de la montaña para Alzola, podios en la general para Moreno y Hierro, y la victoria en la clasificación por equipos. Una actuación coral que confirma al Mirat Team como referencia en el panorama ciclista femenino.