El Mirat Team continua con su racha de triunfos en la Challenge de la Comunidad Valenciana de Cx

Este fin de semana de la temporada de Ciclocross ha vuelto a poner en el foco a las corredoras del equipo Mirat, que han cosechado grandes resultados tanto en la Comunidad Valenciana como en Burgos, demostrando su excelente estado de forma.

La gran protagonista del fin de semana ha sido Carla Bañuls, que firmó un doblete impecable en la Challenge de la Comunidad Valenciana de Cx. El sábado, en Picassent, la actual líder de la Copa de España Junior se impuso con autoridad en una carrera donde todas las categorías femeninas tomaban la salida de forma conjunta. Bañuls se desmarcó del grupo desde el inicio, cruzando la meta en solitario. El domingo, en Aiacor, la junior repitió guion y victoria en solitario, afianzando su gran momento.

Por otro lado, en el Circuito Diputación de Burgos, las jóvenes Laura Solares y Chavela González defendieron los colores del equipo. En la primera prueba, disputada en Medina de Pomar, Laura Solares se hizo con una meritoria segunda plaza. El domingo, en Villarcayo, Solares repitió la misma posición en la carrera, resultado que le sirvió para ocupar el segundo puesto en la clasificación general del Circuito. La corredora demostró una excelente adaptación a la categoría cadete en sus primeras competiciones.

El equipo Mirat se tomará ahora un merecido descanso de las competiciones de ciclocross. La razón es la primera concentración de pretemporada del equipo, que se llevará a cabo del 24 al 26 de octubre, un parón justificado para planificar la próxima fase de la temporada.