El Mirat Team inicia la Copa de España como mejor equipo junior

Pistoletazo de salida de la Copa de España de féminas. Y allí estuvieron los equipos cadete y junior del Mirat Team. La cosecha no pudo ser mejor: el conjunto charro fue el mejor equipo junior de la competición.

Las primeras en tomar la salida eran las cadetes que tenían que completar un recorrido con dos subidas para completar un total de 30km, que se decidía al sprint donde Vega Iglesias conseguía ser octava y segunda en la clasificación de sprint speciales. El equipo charro se situaba en tercera posición de la clasificación generan por equipos.

La categoría junior tomaba la salida poco después donde las corredoras tenían que completar alrededor de 60km con varias subidas y premios de montaña. En cada una de las ascensiones, las corredoras del Mirat eran las encargadas de intentar romper la carrera, consiguiéndolo varias veces pero finalmente se presentaba un grupo grande en meta donde Carla Bañuls era segunda, Adriana Vargas octava y Gemma Toledo rozaba el top10. Entre las tres consiguieron ser el mejor equipo junior y ponerse así a la cabeza de la general por equipos de la Copa de España.

En Italia, se disputaba otra edición mas del Piccolo Trofeo Binda de Copa de Naciones, donde dos de las junior del Mirat competían con la selección española. Lidia Castro sufría un percance a 500 metros de meta que le impedía la lucha por el podio y se colocaba segunda en la clasificación de la montaña. Naxara Odriozola, subía al podio como mejor joven de la prueba, en lo que era su debut con la selección española en su primer año de junior.