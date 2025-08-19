El Mirat Team, mejor equipo español en la Copa de Naciones Bizkaikoloreak

El Mirat Team fue sexto en la clasificación general por equipos en la ya clásica Bizkaikoloreak y además fue el mejor equipo español en la Copa de Naciones. La prueba reunía a 150 corredoras con las mejores selecciones y equipos del panorama internacional.

La primera etapa contaba con varios pasos puntuables y tuvo su inicio y fin en la localidad de Abadiño. Lidia Castro demostró su valentía para intentar marcharse en solitario a falta de dos kilómetros, pero no pudo romper la escapada y tuvo que conformarse el segundo puesto al sprint.

En la etapa reina, la salida se dio desde Iurreta y la carrera estuvo marcada por los intentos de fuga. Irene Moreno ponía el ritmo en la ascensión en la primera subida y acabó llegando con el grupo cabecero a meta.

“El balance final es positivo. Si bien teníamos el objetivo de haber estado un poco más adelante en la clasificación por equipos, viniendo de ser segundos en Valromey, aquí finalizamos en sexta posición siendo primer equipo español y siendo de los pocos equipos en el que todas las corredoras finalizaban esta dura prueba”, explican desde el club charro.