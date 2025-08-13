El Mirat Team, protagonista en la Vuelta a Cantabria

El Mirat Team participó durante el fin de semana en la Vuelta a Cantabria. Las ciclistas del equipo salmantino fueron protagonistas en la carretera y disfrutaron con su esfuerzo en la bicicleta.

La primera etapa fue una contrarreloj de más de cinco kilómetros con final en la Bien Aparecida de Ampuero. Irene Moreno conseguía ser tercera en categoría júnior y Carla Bañuls acababa quinca clasificada.

La segunda etapa tuvo salida y llegada en San Mamés de Meruelo. Las cadetes dieron tres vueltas y las júnior, cinco. Fue una etapa exigente con varios premios de montaña y metas volantes. La cadete Carla Bañuls se enfundaba el maillot de la montaña y se colocaba cuarta en la general. En júnior, Antonie Cermanova estuvo en la fuga del día y terminó segunda en la etapa.

La última etapa fue llana en un circuito de diez kilómetros y ya no se movió la clasificación. Por lo tanto, Cermanova fue tercera en categoría júnior, la belga Frauke Bruylandts ganó las metas volantes y Carla Bañuls fue la mejor en la montaña en categoría cadetes. Además, el equipo júnior fue el mejor en la general.