Montañana: “Esta afición es especial y me alegro de que el equipo haya podido tener esa química”

Montañana se mostraba muy contenta por la victoria ante Valencia Basket y por la recompensa para todas las jugadoras. Pero, una vez celebrada la victoria, ya quería poner el foco en Zaragoza.

Valoración. “Persistencia, resistencia y creerlo. No ha sido un partido ofensivo, pero hemos estado en muchos minutos muy bien defensivamente. Mucha defensa y mucho querer, no se pueden explicar muchas cosas tácticas a nivel ofensivo. Las jugadoras han creído que podíamos volver”.

Gran noche como entrenadora. “El año pasado también tuvimos aquí el partido de Valencia, que ganamos con el triple de Silvia. La afición ha tirado muchísimo, porque necesitábamos ese apoyo y lo dije en la rueda de prensa. Esta afición es especial y me alegro de que el equipo haya podido tener esa química”.

Liberación tras los primeros tropiezos de la temporada. “El equipo ha hecho muy buena primera parte y hemos estado en construcción y con mucha gente que no ha vivido momentos así. En la Supercopa lo luchamos y volvimos al partido dos veces y ahora, después de las últimas semanas, es un super premio para el equipo. Hemos sufrido mucho y vamos a seguir sufriendo porque el domingo tenemos Zaragoza”.